Barcellona, Piqué: “Ronaldo? Il miglior giocatore della storia è Messi”

A Dubai, tanti i calciatori impegnati nei Globe Soccer Awards c’è anche il difensore del Barcellona Gerard Piqué, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera. Lo spagnolo ha parlato anche di Lionel Messi e del suo futuro. L’argentino è in scadenza di contratto, ma il difensore spera che possa restare in blaugrana: “Credo che sia una decisione che prenderà lui in base alle sensazioni che avrà durante l’anno – le parole di Piqué a Sky Sport – Sappiamo quanto sia importante come giocatore e come persona, molti di noi hanno un’ottima relazione con lui, visto che giochiamo insieme da tanti anni. Sarebbe molto difficile se andasse via. Speriamo che possa rimanere, ma è una decisione che deve prendere lui”. Poi Piqué fa un confronto su Messi e Ronaldo: “Leo e Cristiano sono i migliori giocatori del 21° secolo, per me Leo è stato il migliore della storia di questo sport, almeno per quello che ho visto. Parliamo di persone con grande qualità e grande talento, più resteranno nel mondo del calcio e meglio sarà”.