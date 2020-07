Barcellona, pista inattesa per la panchina: traghettatore per una stagione in attesa di Xavi

Pazza idea del Barcellona, ma solo per una stagione. La notizia bomba riportata nelle scorse ore dai media spagnoli viene ripresa nell’edizione odierna de L’Equipe. Laurent Blanc sarebbe ad un passo dalla panchina blaugrana per un anno, in attesa dell’arrivo di Xavi.

Barcellona: addio Setien, ecco Blanc

“Il cavaliere Blanc”. Questo il titolo scelto dal giornale francese per la sua prima pagina odierna. Nel futuro del Barcellona potrebbe esserci l’ex tecnico anche del Psg. Addio, dunque, a Setien che giocherà quasi certamente la Champions League e poi verrà salutato dalla dirigenza blaugrana. La speranza del mister è quella di vincere la Coppa ma in ogni caso non sembrano esserci i presupposti per rimanere in Catalogna. Setien, poi, in caso di mancata vittoria, andrebbe a scrivere un record davvero negativo: sarebbe il primo a non vincere nulla al Barcellona dopo 12 anni.

Il suo sostituto sarà Xavi, ma prima ancora Laurent Blanc. L’idea del Barcellona, infatti, è quella di puntare su un allenatore esperto con altre esperienze di un certo livello. Identikit che si sposa alla perfezione col francese che sarebbe anche disposto a correre il rischio di allenare i catalani per una sola stagione. Un anno che servirà a Xavi per maturare altra esperienza per approdare al Barcellona pronto per vincere tutti i trofei possibili…

