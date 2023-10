Barcellona, più di 200 milioni di debiti dai trasferimenti

Situazione delicata in casa Barcellona che nonostante i movimenti della società, volti ad una gestione più autosufficiente, ha ancora diversi debiti da risanare. Il passivo del club è dovuto ai continui trasferimenti che si sono susseguiti di anno in anno sin dall'ormai lontano 2018. Così, secondo quanto riporta l' ARA , la somma che il Barça deve versare nelle casse dei diversi club in giro per l'Europa si aggira intorno i 200 milioni di euro.

PASSIVO: Un'altra grana che si aggiunge alle tante cui il Barcellona è sotto indagine, che negli ultimi tempi non ne può proprio più. Prima il Caso Negreira ancora non concluso, ora del denaro non ancora versato. E ricordiamo che si tratta di trasferimenti a lungo termine con il più lontano dal punto di vista temporale che è quello di Frenkie De Jong, cui il Barça deve ancora 16 milioni di euro all'Ajax. Poi 24 milioni al Leeds per Rafinha, 13 milioni al City per Ferran Torres e 10 milioni al Bayern Monaco per Lewandowski. Tralasciando il denaro dovuto agli stessi calciatori in base agli accordi firmati in precedenza. A questa lunga lista, inoltre, si vanno ad aggiungere i 36 milioni di euro che i blaugrana dovranno versare al Siviglia per il trasferimento di Jules Koundé.