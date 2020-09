Barcellona, Pjanic: “Debutto speciale ma peccato per assenza tifosi. Koeman mi ha detto…”

Miralem Pjanic si gode il debutto con la nuova maglia. Il centrocampista del Barcellona ha commentato la sua prima partita, anche se amichevole, con la squadra catalano valida per il Trofeo Gamper, vinto dai blaugrana grazie alla rete di Griezmann. Ai canali ufficiali del club, il bosniaco si è detto contento confidando anche le indicazioni arrivatagli dal tecnico Koeman.

Pjanic: debutto e consigli di Koeman

“Koeman mi ha dato fiducia e mi ha detto di essere me stesso”, ha confidato Pjanic sul suo esordio. “La squadra sta lavorando sodo e si sta preparando per la prima partita ufficiali nella Liga. Mi sento bene. Siamo pronti”. E ancora sul suo debutto, il centrocampista ex Juventus ha aggiunto: “L’esordio è un evento speciale, anche se mi sarebbe piaciuto accadesse davanti ai fan. È successo tutto in fretta, ho appena iniziato ad allenarmi in modo individuale solo una settimana fa”.

