Barcellona, Pjanic può partire in… regalo: spunta la “carta de libertad”

I blaugrana pronti a lasciare gratuitamente il bosniaco e Umtiti

Indiscrezione di Mundo Deportivo: il Barcellona , alle prese con i problemi finanziari post-pandemia e con il nuovo contratto di Messi, ha deciso di liberarsi anche di Miralem Pjanic senza chiedere alcuna somma di denaro per il cartellino del centrocampista bosniaco.

Come si legge nella versione online del periodico, al centrocampista, ma anche a Umtiti, il club ha presentato la "carta de libertad", vale a dire un documento in cui libera il giocatore, permettendogli di accasarsi altrove senza che la sua nuova eventuale squadra debba sborsare alcunchè per il cartellino.