Barcellona, Pjanic sogna il ritorno: vuole conquistare Xavi

Il bosniaco vorrebbe giocarsi le sue carte col nuovo tecnico

Miralem Pjanic sogna di tornare al Barcellona per convincere il nuovo allenatore Xavi Hernandez. Dopo aver detto momentaneamente addio ai blaugrana a causa dello scarso impiego da parte dell'ex mister Koeman, il centrocampista bosniaco, finito in prestito al Besiktas , spera di potersi giocare le sue chance con il nuovo mister.

Le indiscrezioni del Mundo Deportivo, parlano di un difficile ritorno nel mese di gennaio in Catalogna, anche se la stampa turca non esclude qualche sviluppo anche prima, magari già a gennaio. In Spagna sono convinti che Pjanic concluderà la stagione nel campionato turco dove ha trovato maggiore continuità e ha fatto vedere di cosa è capace. Ma la possibilità di fare ritorno subito tra le fila del Barcellona è qualcosa che non si può escludere. Pjanic vorrebbe mostrare le sue doti a Xavi e provare a sfruttare una possibile seconda chance in maglia blaugrana dopo l'addio di Koeman che ne aveva di fatto causato il trasferimento.