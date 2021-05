Barcellona, Pjanic: “Stagione mi lascia amaro in bocca e tante domande ma…”

Il bosniaco non ha vissuto una prima stagione in blaugrana indimenticabile

Avrebbe sognato una prima stagione in maglia blaugrana diversa. Più trofei e magari più partite giocate. Parliamo di Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona ed ex Juventus. Impatto non certo indimenticabile col calcio spagnolo per il bosniaco che non è mai entrato veramente nei sistemi tattici di mister Ronald Koeman.