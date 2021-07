Barcellona, poker al Gimnàstic nel debutto stagionale. Tripletta Manaj

Tutto pronto per la prima amichevole del Barcellona, stagione 2021/22

Dopo i primi giorni di allenamento, il Barçellona ha giocato e vinto per 4-0 la prima amichevole precampionato allo stadio Johan Cruijff, contro il Gimnàstic de Tarragona. Per i catalani una formazione ancora molto sperimentale visto che mancavano i calciatori impegnati tra Europei, Coppa America (spicca l'assenza di Messi) e Olimpiadi. Formazione schierata da Koeman è stata molto lontana da quella che scenderà in campo nella Liga e in Champions. 4-3-3 con in porta Neto, difesa a 4, formata da Dest, Piqué, Umtiti e Balde. La cerniera di centrocampo, dovrebbe essere costituita da Roberto, Pjanic e Riqui Puig, mentre il tridente offensivo sarà costituito da Demir , Escobar e Peque. Gol nella ripresa con Manaj, classe '97, mattatore dell'incontro e autore di una tripletta. Di Collado il gol del 2-0 catalano.