Barcellona, polizia negli uffici del club e Bartomeu arrestato

Inizia in modo molto movimentato la settimana del Barcellona. Questa mattina, come riportano diversi media spagnoli, la polizia catalana avrebbe fatto irruzione negli ufficili della società per fare luce sul caso chiamato BarcaGate dello scorso febbraio quando venne alla luce la presunta campagna diffamatoria sui social network avvenuta ad opera di una società – a libro paga proprio del club – che ‘screditava’ i giocatori contrari alla linea dirigenziale, su tutti Messi e Piqué.

In tal senso, le forze dell’ordine avrebbero già provveduto anche con degli arresti tra cui quello dell’ormai ex patron Josep Maria Bartomeu. Con lui anche Óscar Grau e Roman Gómez Ponti, rispettivamente CEO e direttore del dipartimento giuridico del club catalano.