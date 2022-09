Barcellona, possibili meno bonus ai calciatori: se ti infortuni…

Il club ha deciso di modificare alcune cose come i bonus ai calciatori relativi alle presenze.

Redazione ITASportPress

Curioso caso legato al Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca, tra i principali problemi del club blaugrana nelle scorse stagioni c'è stato quello di dover pagare dei bonus a calciatori che non hanno disputato molte partite.

Per cercare di cambiare le cose, la società ha previsto un piano ben preciso. Se in precedenza i giocatori potevano raccogliere dei bonus se prendevano parte al 50% dei match in cui erano disponibili, adesso non sarà più possibile.

Infatti, il club ha optato per un cambio radicale già iniziato con alcuni contratti come quello di Ousmane Dembelé. Nello specifico, nel conteggio delle partite giocate dall'atleta non verrano più prese in considerazione solo quelle giocate da disponibile, bensì tutte le gare del club, indipendentemente dalla disponibilità o meno del calciatore.

In questo modo, in caso di infortunio - di Dembelé e di chi andrà poi a sottoscrivere questo tipo di accordo - c'è il rischio di non arrivare ad ottenere i bonus. Un modo, anche equo, di trovare un giusto compromesso tra atleta e club.