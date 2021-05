Barcellona, presentata la maglia contro l’Atletico Madrid

Il Barcellona ha lanciato sui social la maglia che utilizzerà contro l'Atletico Madrid

Mentre in Italia lo scudetto è ufficialmente nelle mani dell’Inter con quattro turni d’anticipo, in Spagna la lotta alla vetta è ancora tutta da decidere. Da segnare sul calendario la prossima giornata di Liga, in cui si sfideranno Barcellona-Atletico Madrid e Real Madrid-Siviglia, terza contro prima e seconda contro quarta, tutte racchiuse in soli 6 punti. Partite mozzafiato dall’alto tasso di spettacolo e per l’occasione, i blaugrana hanno presentato la maglia con cui affronteranno i Colchoneros.