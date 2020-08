Barcellona, prima vittima di Koeman: telefonata a Suarez. Il Pistolero fuori dal progetto

Ronald Koeman miete la prima vittima in casa Barcellona. La rivoluzione post Setien è iniziata e il primo nome a non rientrare nel progetto dell’ex ct dell’Olanda è illustrissimo: Luis Suarez. Dopo le parole del bomber delle scorse ore, ecco la svolta: il neo allenatore lo avrebbe chiamato per fare chiarezza sul progetto.

Koeman fa fuori Suarez

Secondo quanto si apprende dai principali media spagnoli che citano tutti Rac 1, Ronald Koeman avrebbe chiamato personalmente Luis Suarez per comunicargli che non rientra nel suo nuovo progetto al Barcellona. Da quanto viene affermato, l’ex ct dell’Olanda avrebbe comunicato al Pistolero la sua volonta per telefono mentre il giocatore si trova ancora in vacanza.

Per il centravanti, adesso, diverse potenziali ipotesi dato che dovrà rescindere il proprio contratto col Barcellona che sarebbe dovuto durare ancora un anno. L’attaccante uruguaiano avrebbe dovuto concludere l’attuale accordo il 30 giugno 2021 ma con ogni proabilità dovrà sedersi al tavolo con la dirigenza blaugrana per negoziare la risoluzione.



