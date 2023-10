Barcellona, pronta una clausola originale nel contratto di Vitor Roque

Nel corso del programma 'El Bar de Sique' di Cadena SER, sono state delineate le cifre che il Barcellona dovrà pagare per Vitor Roque, talento brasiliano sempre più vicino alla squadra allenata da Xavi. Come spiegato, si tratterà di una grande operazione, da circa 30 milioni di euro fissi e la possibilità di aggiungerne diversi bonus fino ad arrivare ai 31 milioni totali. Tuttavia, questa non sarebbe la cifra definitiva che potrebbe pagare il Barcellona per Vitor Roque. Come spiegato dal giornalista Sique Rodriguez a Cadena Ser infatti, il Barça - in futuro - potrebbe dover pagare altri cinque milioni di euro nel caso in cui l'attaccante brasiliano venga selezionato tra i primi tre calciatori migliori al mondo.