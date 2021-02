Barcellona-Psg, Messi fa litigare la stampa spagnola e francese

Manca una settimana all’andata degli ottavi di Champions League tra PSG e Barcellona e le tappe di avvicinamento alla grande sfida europea sono precedute dal fotomontaggio realizzato da France Football che ritrae Lionel Messi con la maglia dei parigini. Non è un mistero che l’asso argentino potrebbe lasciare il club catalano a fine stagione, dopo i malumori espressi la scorsa estate nei confronti della dirigenza blaugrana. Così come non è un segreto che il PSG è una delle due squadre che insieme al Manchester City potrebbe mettere sul piatto le risorse necessarie a convincere la Pulce a proseguire la sua carriera all’Ombra della Torre Eiffel, ritrovando così il suo amico Neymar. Un fotomontaggio che però non è piaciuto né al Barça, né ai media vicini al club: Sport e Mundo Deportivo infatti scrivono di “molestie” e accusano France Football di voler agitare i pensieri di Messi nei giorni precedenti la doppia sfida Champions. Di “provocazione” parla invece il programma “El Chiringuito”, secondo cui il quotidiano francese starebbe mancando di rispetto allo spogliatoio blaugrana e a Ronald Koeman. Internet tuttavia, non manca di far notare come al tempo, la stampa catalana dedicò almeno 55 titoli quando il Barcellona provò a riportare in Liga Neymar.