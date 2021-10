Barcellona, Puyol:”Non serve fischiare la squadra, bisogna remare tutti assieme”

L'analisi spietata dell'ex calciatore blaugrana dopo il ko contro il Real Madrid

MOMENTO - Sul periodo negativo del Barcellona in campionato reduce dal ko nel Clasico:"Indossando quella maglia si chiede sempre il massimo, anche dopo tanti anni di vittorie. Il miglior giocatore della storia del calcio ci ha appena lasciato e siamo in una fase di ricostruzione. Fischiare i giocatori però è inutile, anche quando le cose non vanno bene. Bisogna remare tutti insieme, sempre dalla stessa parte. Potremo andare avanti solo se saremo tutti uniti. Koeman sta costruendo una squadra. Non sono pessimista, c'è tempo per ribaltare la situazione. Ho fiducia in questa squadra".