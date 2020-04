Barcellona, Rakitic reclama il titolo: “Se la stagione si ferma, Liga da assegnare a noi…”

Ivan Rakitic dice la sua sulla possibile conclusione della stagione anticipata a causa dell’emergenza coronavirus. Il centrocampista del Barcellona non ha dubbi e in caso di stop definitivo a la Liga, i blaugrana dovranno essere eletti campioni.

Parlando a Movistar +, il croato ha fatto il punto sulla situazione in casa Barcellona anche riguardo al proprio futuro.

STAGIONE – “Tutti vogliamo tornare a giocare di nuovo e vincere il campionato sul campo”, ha detto Rakitic che però ha aggiunto. “Ma capisco anche che se non sarà possibile farlo, la stagione dovrà essere considerata finita e se non saremo in vetta, allora il titolo spetterà a noi- Le scadenze devono essere ripsettate. Lo scenario ideale sarebbe concludere tutto nel modo migliore, ma se non sarà così, allora occorrerà fare un piano preciso anche per considerare la prossima stagione”.

FUTURO – Spazio poi anche al proprio destino, con tanti rumors di mercato sul suo conto: “Non voglio dare la sensazione di essere arrabbiato o qualcosa del genere. Non è così”, ha spiegato Rakitic. “Sono calmo e felice dove sono, ma ovviamente ci sono tanti aspetti da considerare”. Lo stesso Rakitic, solamente pochi mesi fa aveva ammesso: “Ci sono state diverse cose che non mi sono piaciute”. Messaggio chiaro dunque, con il futuro del centrocampista ancora tutto da decifrare…