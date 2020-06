Barcellona, rapporto Messi-Griezmann incandescente: separati da Setien in allenamento

Lionel Messi e Antoine Griezmann non si sono ancora trovati. Da quando il francese è arrivato al Barcellona il feeling con il fuoriclasse argentino non è sbocciato. I due fanno discutere per la loro posizione in campo e per i pochi dialoghi, in termini di passaggi, che mostrano reciprocamente.

Ma se sul terreno di gioco, durante le partite, quasi si ignorano, lo stesso non accade in allenamento e la notizia non è poi così piacevole. Infatti, come riporta Diario Gol al quale fa eco il Sun, tra i due fuoriclasse sarebbe scoppiata quasi una rissa durante l’ultima sessione di allenamento. Solo l’intervento del tecnico Setien e di alcuni componenti dello staff tecnico avrebbe impedito il peggio. Contro il Leganes i due non si sono mai passati la palla e questo impedisce a Griezmann di inserirsi al meglio nei meccanismi blaugrana. Da qui, una serie di malumori, che vanno avanti dal suo approdo in Catalogna, che sarebbero appunto sfociati in un’accesa discussione nelle scorse ore.

