Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Barcellona-Real Madrid si sfideranno questa sera, mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 21 per la semifinale di ritorno di Copa del Rey. Una gara molto importante che vede i blaugrana avanti per 1-0 dopo la sfida d'andata.

Il Barcellona di Xavi si dovrebbe affidare in avanti a Raphinha, Lewandowski e Gavi con un tridente importante sostenuto da Kessié, Busquets e de Jong in mezzo al campo. In difesa davanti a Ter Stegen ci sarann Koundé, Araujo, Alonso e Balde. Nel Real Madrid di Carlo Ancelotti, invece, spazio al tridente composto da Rodrygo, Vinicius e Benzema. Toccherà al Pallone d'Oro 2022 provare a contribuire ribaltando l'esito della gara d'andata. In mezzo le geometrie di Valverde, Modric e Camavinga. Courtois, invece, difenderà la porta protetto da Carvajal, Militao, Rudiger e Alaba.

Il Clasico di Spagna verrà trasmesso in diretta in chiaro e in esclusiva su Telelombardia. Per il Clasico di Copa del Rey sarà disponibile la diretta streaming sul canale Youtube dell'emittente. Anche in questo caso il live sarà gratuito e disponibile per tutti.