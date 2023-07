Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv

Per quanto riguarda il Real Madrid, invece, per ora due vittorie su due. Il 3-2 contro il Milan in rimonta e poi il 2-0 contro il Manchester United. Dovrebbe esserci spazio ancora per Bellingham in mezzo al campo e, forse, anche per Joselu che probabilmente entrerà a gara in corso lasciando spazio in attacco, almeno dall'inizio, a Vinicius e Rodrygo.