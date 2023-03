Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 21 si gioca il Clasico in Liga tra le due formazioni al comando.

Redazione ITASportPress

Barcellona-Real Madrid, Clasico di Spagna. Oggi in campo blaugrana e Blancos per una sfida che può valere la Liga. Si gioca alle 21 la partitissima del massimo torneo spagnolo con mister Xavi che sfida l'esperto Carlo Ancelotti.

Barcellona-Real Madrid, le ultime Grande attesa per il Clasico tra Barcellona e Real Madrid di oggi. I padroni di casa blaugrana voglio "ammazzare" la Liga staccando ulteriormente i rivali, ora distani 9 punti. Per farlo, Xavi si affiderà a Lewandowski in avanti che potrebbe essere aiutato alle sue spalle da Kessie, Raphinha, Gavi. Senza Pedri, toccherà a De Jong e Busquets dirigere il centrocampo. In difesa davanti a Ter Stegen ci saranno Koundé, Araujo, Christensen, Balde.

Nella squadra madrilena di Ancelotti, spazio a Valverde, Vinicius e Benzema nel tridente offensivo. Camavinga, Kroos e Modric saranno i centrocampista. Davanti a Courtois, invece, ci saranno Carvajal, Militao, Rudiger e Nacho.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Barcellona-Real Madrid andrà in scena, come detto, oggi, domenica 19 marzo 2023. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, detentrice in Italia dei diritti del massimo campionato spagnolo. Per vedere la sfida in tv, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast. In alternativa si può scaricare l'app dalle console di videogiochi PlayStation e Xbox. È possibile accedere all'app anche tramite l'utilizzo del TIMVISION Box.

Il Clasico sarà visibile anche in diretta streaming collegandosi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionando la finestra della partita, oppure scaricando l'app da smartphone o tablet.

Per la prima volta in Italia, la partita di Liga sarà trasmessa anche in chiaro sul canale Youtube di DAZN (ma da quanto si apprende non a schermo intero).

Di seguito nel dettaglio le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong; Kessie, Raphinha, Gavi; Lewandowski.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.