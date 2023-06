Barcellona, retroscena Bordas: “Potevo portare Mbappé ma preferirono Dembelé. E su Haaland…”

Javier Bordas , ex dirigente del Barcellona , ha raccontato alcuni aneddoti di mercato relativi al periodo in cui è stato ai piani alti del club, rivelando informazioni più che interessanti su Haaland, Mbappé e altri calciatori che sarebbero potuti diventare della società blaugrana.

L'ex dei catalani, ai microfoni di Nude Project, le cue parole sono riprese da Marca, ha spiegato: "Per gli affari di cui mi occupo, conosco molte persone. Mino Raiola lo conoscevo bene e avevamo parlato di Haaland... ce lo voleva vendere per 20 milioni, più 20 da tenere per sé", ha esordito. "Io non potevo fare altro che proporlo al club, perché dalla mia posizione non potevo accettare o declinare. C'era un team tecnico predisposto appositamente per prendere le decisioni".