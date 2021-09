Barcellona, retroscena Sergi Roberto: in lacrime dopo fischi del Camp Nou in Champions

Il calciatore ha giocato fuori ruolo e non è stato perdonato dal pubblico nella sfida contro il Bayern Monaco poi persa per 3-0 dai blaugrana

Redazione ITASportPress

Una sconfitta che potrebbe aver causato molti più danni del previsto. Parliamo del netto 0-3 subito dal Barcellona in Champions League che ha fatto venire a galla i primi malumori nei confronti della squadra e del suo mister Ronald Koeman. Ma ci sono anche altri "effetti collaterali" come lo stato d'animo dei diretti interessati e su tutti dei giocatori. Prendere il caso di Sergi Roberto che, stando a quanto affermato da AS, dopo la gara sarebbe scoppiato in lacrime all'interno degli spogliatoi.

Il calciatore, abile a ricoprire diversi ruoli tra difesa e centrocampo, è stato preso di mira dai tifosi catalani durante la partita. Non ha certo giocato la sua migliore gara ma è stato anche schierato in un ruolo inedito per lui, centrocampista a destra. Per i fan del Camp Nou, però, non ci sono state scuse e ad ogni tocco del pallone era un boato di fischi per lui.

Un atteggiamento che lo ha ferito e che dopo la partita ha visto lo sfogo davanti ai compagni. Sergi Roberto è stato consolato dai leader come Piqué e Sergio Busquets ma questo non è bastato a fare in modo che qualche lacrima scappasse via.

La speranza è che le cose possano migliorare e che magari a partire dal prossimo match possano esserci solo applausi per uno dei giocatori che negli anni si è dimostrato sempre disponibile alla causa blaugrana...