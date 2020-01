Barcellona, retroscena Setién: contratto con clausola speciale per lasciare la panchina questa estate

Il Barcellona lo ha annunciato nelle scorse ore, ma per Quique Setién è già tempo di pensare al futuro. Il nuovo allenatore blaugrana non è stato accolto molto bene dai tifosi e dalla stampa spagnola tanto che alcuni rumors parlando già di presunti accordi per questa estate.

Secondo alcune fonti di ESPN, il contratto firmato dall’ex tecnico del Betis con il Barcellona prevederebbe una clausola speciale che consente alla società blaugrana di interrompere il rapporto col tecnico già dopo sei messi, ovvero da questa estate. Nel caso in cui il club non si ritenesse soddisfatto dei risultato del tecnico, le parti potrebbe salutarsi ben prima della scadenza del contratto firmato prevista per il 30 giugno 2022. In questo modo il Barcellona potrebbe eventualmente tuffarsi su un allenatore ritenuto di un livello superiore.