Barcellona ribalta il Tottenham e alza il trofeo Gamper

Senza dubbio è l'estate delle rimonte. Sono tante le partite amichevoli o dei vari tornei precampionato disputati in Europa, in Asia o in America che si sono concluse con la vittoria della squadra che stava sotto anche di due o più reti. E stasera la rimonta l'ha fatta il Barcellona che ha ribaltato il Tottenham vincendo il trofeo Gamper. Tanto spettacolo allo Stadio Olimpico Lluís Companys che è per grandezza il secondo impianto sportivo della città catalana. In vantaggio ci va il Barcellona dopo 180 secondi con il solito Robert Lewandowski. Gli ospiti si sono ripresi e al 24' grazie ad un gol di Oliver Skipp hanno pareggiato. Poi gli Spurs sono andati in vantaggio appena dodici minuti dopo con lo stesso calciatore. Il Barcellona solo all'81' ha pareggiato con Ferran Torres segna. Allo scoccare del 90' Ansu Fati completa la rimonta e in pieno recupero c'è gioia anche per Abde Ezzalzouli che cala il poker. Il Gamper è blaugrana.