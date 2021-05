Barcellona, ricoverato Koeman per disturbo di ansia

Lo scorso maggio, Koeman, 58 anni, è stato operato al cuore ad Amsterdam dopo un lieve infarto

L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman è stato ricoverato questa sera in ospedale a causa di un disturbo di ansia, secondo quanto riporta Fox Sports. Il tecnico olandese è stato visitato e per adesso sembra che passerà la notte sotto il controllo dei medici. Un attacco forse dovuto dalla troppa pressione e da una stagione sempre complicata e difficile. Negli ultimi giorni Koeman ha tenuto diversi incontri, l'ultimo dei quali con il presidente del club, Joan Laporte, per discutere sul suo futuro. Anche se una decisione finale deve ancora essere presa, ci sono indicazioni che l'olandese potrebbe dover lasciare il club in estate. Lo scorso maggio, Koeman, 58 anni, è stato operato al cuore ad Amsterdam dopo un lieve infarto.