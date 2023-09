Barcellona, riparte la caccia agli svincolati: per il 2024 c'è Nico Williams. L'idea blaugrana per l'attaccante del Bilbao

Il Barcellona , che ha recentemente reso noto l'ingresso di Bojan Krkic nei quadri societari (si incaricherà di monitorare i giocatori ceduti in prestito) ha riaperto la caccia ai calciatori che si svincoleranno nel 2024. Fra questi c'è l'impressionante Nico Williams , esterno offensivo classe 2002 dell'Athletic Club che ha già realizzato quattro assist nelle prime quattro giornate di campionato. Rapido, dotato di tecnica di base invidiabile, è il fratello dell'altro basco Inaki, con cui il rendimento in casa biancorossa è diventato super. Ecco perché il Barcellona ci starebbe seriamente pensando.

Secondo quanto riferito da Sport, il club blaugrana sarebbe molto interessato al giocatore, che con Lamine Yamal rappresenta sostanzialmente uno dei pilastri del futuro non solo del Barça, ma anche della nazionale spagnola. Per questo motivo avrebbe già avviato i contatti con l'agente Felix Tainta, per provare ad allestire una trattativa nel caso in cui Williams jr. si dovesse svincolare dalla società basca.