Barcellona, risolto il caso Lewandowski-Yamal. Il polacco ha chiesto scusa

Tutto risolto tra Robert Lewandowski e Lamine Yamal. L’attaccante ex Bayern Monaco, da qualche anno al Barcellona, era finito nel mirino della critica per il suo comportamento estremamente nervoso mostrato in occasione della gara contro l'Alaves in Liga. Al termine della sfida era quindi stato beccato dalle telecamere in un’accesa discussione col giovane talento blaugrana, facendo di fatto esplodere la polemica. Un polverone che ha voluto allontanare lo stesso centravanti polacco in questo modo: "Sinceramente, non c'è molto da dire perché si tratta di un incidente ed un malinteso - ha esordito in conferenza stampa -. Per quanto riguarda il mio rapporto con Lamine è sano ed integro, anzi l'ho aiutato più volte e gli ho dato consigli. Può capitare di gridare qualcosa sul campo. Ripeto, tutta questa situazione è un incidente totale". A quanto pare infatti i due si sono incontrati poco dopo il contrasto e chiarito la situazione in privato.