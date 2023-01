Barcellona, rivelazioni incredibili su Messi: “E’ un topo di fogna”

Secondo alcune indiscrezioni, l'ex consiglio di amministrazione ha usato insulti pesanti e rimproverato anche presunti ricatti, in particolare da parte di Leo Messi alla società. Il neo campione del mondo e anche Gerard Piqué erano chiaramente i più odiati dalla precedente dirigenza.

Durante il periodo pandemico pare infatti che Messi avesse chiesto di non ridurre il suo ingaggio e quello dell'amico Luis Suarez,. Il 'Diez' affermava anche che la società non si poteva permettere di intraprendere un percorso simile. Nella chat WhatsApp, Román Gómez Ponti, allora capo dei servizi legali del Barça, parlava con notevole fastidio di questa situazione. Ad alcune di queste conversazioni hanno partecipato anche Bartomeu, Òscar Grau, che era amministratore delegato del club, manager come Jordi Moix, Oriol Tomàs e David Bellver, ma anche il direttore finanziario Pancho Schroder e Javier Sobrino, direttore della Strategia e dell'Innovazione.