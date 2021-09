Barcellona, Roberto Martinez per sostituire Koeman ma solo dopo…

IL CT del Belgio favorito al ruolo di mister blaugrana ma solo dopo aver terminato la Nations League con la Nazionale

Xavi e Roberto Martínez sono i due principali candidati alla panchina del Barcellona in caso di addio di Ronald Koeman . Se il nome dell'ex centrocampista blaugrana non è una novità e, probabilmente sarebbe quello maggiormente gradito alla piazza, tifosi su tutti, l'attuale CT del Belgio rappresenta un'alternativa più che valida per gioco ed esperienza

La sua amicizia con Jordi Cruyff, poi, farebbe il resto. Entrambi i tecnici sono a conoscenza dell'interesse del Barça anche se, riporta Marca, non ci sarebbero ancora stati contatti ufficiali per il momento. Entrambi potrebbero dare disponibilità immediata o quasi. Ed è questo uno dei punti sui quali riflette il club blaugrana. Xavi può dire addio all'Al-Sadd forte di una clausola che gli permetterebbe di accettare il Barcellona in ogni momento. Roberto Martinez, invece, dovrebbe attendere qualche tempo in più. Infatti, la federazione belga non darà il via libera al suo accordo con i catalani prima della fine della fase finale della Nations League, che si disputerà tra il 6 e il 10 ottobre. Il commissario tecnico non ha chiesto di andare via e un suo eventuale sì al Barcellona avverrebbe solo dopo la conclusione del torneo con i Diavoli Rossi.