Barcellona, S. Roberto: “Senza Messi bisogna fare 30 gol in più e prenderne 10 in meno”

Molto dispiaciuto Sergi Roberto dell'addio di Messi

Il centrocampista del Barcellona Sergi Roberto ha commentato la partenza dell'attaccante argentino Lionel Messi. “La nostra vita sta cambiando. Ovviamente sto parlando della partenza di Lionel Messi. Avevamo il miglior giocatore del pianeta nella nostra squadra, l'intero attacco è stato costruito attraverso di lui. Ha segnato 40 gol a stagione. Era presente ovunque: dialogava in campo con me, si spostava poi andava al fianco di Alba. Ora la squadra ha bisogno di unirsi ancora di più. È necessario giocare in modo più compatto, fare pressione su tutti. Dopo addio Messi, la squadra deve segnare 30 gol in più e subirne 10 in meno. Abbiamo bisogno di tanto equilibrio. Abbiamo una grande formazione. Sono convinto che il Barcellona sia la migliore squadra in Spagna ", dice Sergi Roberto.