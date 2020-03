Barcellona, sarà addio a Setien: i due nomi per la panchina

Situazione complicata in casa Barcellona e panchina traballante per Qique Setien, che sta andando incontro a risultati altalenanti e malumori di diverso genere all’interno dello spogliatoio.

Nonostante il primo posto ritrovano ne La Liga, la posizione dell’allenatore è più che mai a rischio, tanto che dalla Spagna El Chiringuito e Ok Diario, parlano già dei possibili sostituti. Due i nomi in ballo: Koeman e Xavi. Secondo le emittenti iberiche, la società blaugrana si sarebbe pentita della scelta fatta dopo l’addio di Valverde e sarebbe pronta a salutare Setien già al termine della stagione in corso. Il suo futuro sarebbe legato alla conquista della Champions. Unica possibilità per rimanere alla guida dei blaugrana.