Barcellona sconfitto in Liga ma fiducioso, Xavi: “Champions? Possiamo battere il Bayern”

Parla il tecnico dei catalani

Dura sconfitta per il Barcellona in campionato dove il Betis ha avuto la meglio grazie ad una rete di Jimenez a poco più di 10 minuti dalla fine. Un k.o. che, però, non sembra aver tolto lucidità e fiducia all'ambiente e soprattutto a mister Xavi che, come riporta ESPN, al termine della gara si è già concentrato sulla gara della prossima settimana contro il Bayern Monaco in ChampionsLeague. Una sfida che dovrà vedere i blaugrana vincere per poter andare avanti agli ottavi del torneo.