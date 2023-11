Barcellona, scoppia il caso Lewandowski: le critiche dei grandi ex

Il centravanti polacco ha rimproverato platealmente il giovanissimo compagni per un assist mancato , per poi negargli il successivo “cinque” di scuse.

Facile pensare che tutto si sia ricomposto già negli spogliatoi al termine della partita, ma l’episodio ha avuto ampia risonanza sulla stampa spagnola, proprio perché inaspettato e perché la “vittima” è uno dei giovani giocatori più considerati dentro e fuori l’ambiente blaugrana. Lewandowski è anche finito nel mirino di alcuni grandi ex della storia recente del Barcellona, che non gli hanno risparmiato critiche.

Intervenuto su Movistar Plus Gerard Lopez ha definito il gesto dell’ex Bayern Monaco una “maleducazione inaccettabile”, e sulla stessa lunghezza d’onda è Gerard Autet, che vanta un passato nelle giovanili dei blaugrana a fine anni ’90 e messosi quindi nei panni di Lamal. su Movistar Plus: "Cose del genere possono accadere in campo, ma la reazione di Lewandowski è stata sproporzionata e brutta da vedere” le parole di Autet a Esport 3