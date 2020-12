Barcellona sempre più di Ansu Fati: il giocatore (e la sua famiglia) diventa socio del club

Il Barcellona sempre più di Ansu Fati. Non solo per quello che rappresenta il giovante talento blaugrana a livello sportivo ma, da qualche ora, anche per quello che potrà in qualche modo dare in ambito societario. Infatti, come annunciato dalla stessa squadra blaugrana sul sito del club e sui profili social, il talento, ora infortunato, è diventato socio del club e potrà dire la sua sulle vicende “politiche”.

Ansu Fati e la sua famiglia hanno ricevuto la tessera che viene data ai membri ufficiali del Barcellona e si è guadagnato il titolo di votare per le decisioni della società. Il nome del giovane calciatore, dunque, si lega ancor di più al club che lo ha lanciato ai grandi palcoscenisi del calcio europeo. Unica pecca: Ansu Fati non potrà votare alle prossime elezioni perché occorre essere soci da almeno un anno.