Barcellona, sergente Xavi: controllo del peso quotidiano per i calciatori

Il neo allenatore ha imposto alcune regole ferree

Tra queste, come sottolineato da AS, ci sarebbe anche una relativa alla forma fisica dei calciatori. Il nuovo mister dei catalani, infatti, avrebbe imposto il controllo del peso agli atleti ogni giorno.

BILANCIA - Quando tutti i giocatori arrivano alla Ciutat Esportiva, prima di avviarsi all'allenamento devono passare attraverso la "prova della bilancia". Infatti, ogni mattina dovrà essere registrato il loro peso per monitorarli durante tutta la stagione, poiché si ritiene che una mancanza di rigore in termini di alimentazione, possa portare all'aumento degli infortuni. Un problema che in questa prima parte di stagione si è verificato molto spesso. In tal senso, Xavi ha imposto i pasti nella mensa del club in modo da avere tutto sotto controllo. Prima di Xavi, anche Luis Enrique era tra i sostenitori di tale linea di comportamento.