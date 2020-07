Barcellona, Setien in bilico: c’è già il sostituto

Il Barcellona prepara il terreno per sostituire l’allenatore ex Betis, Quique Setien, dopo dei risultati non del tutto convincenti in campionato e un’armonia con lo spogliatoio che non è mai del tutto fiorita.

IL DIVORZIO IMMINENTE

Il divorzio tra il club catalano e l’allenatore sembra ormai imminente. La squadra è stata scavalcata in classifica dai rivali di sempre del Real Madrid, e sebbene la distanza tra le due squadre sia soltanto di un punto, la posizione del tecnico non è affatto solida. A contribuire alle precaria panchina di Setien ci sono anche le vicende dello spogliatoio blaugrana che emergono nelle ultime ore, con l’ex Atletico Madrid Griezmann ormai in fase di collisione con allenatore e squadra.

LA SOLUZIONE INTERNA

La soluzione interna in queste ore sembra la maggiormente probabile per tentare di venire a capo ad una vicenda molto delicata. Secondo quanto riporta il giornale sportivo spagnolo Don Balòn nelle ultime ore sembra che si sia proposto per la panchina catalana l’allenatore del Barcellona B, Javier Garcia Pimenta. Il tecnico sarebbe una soluzione economica fino alla fine della stagione, e se dovesse fare bene potrebbe anche essere confermato in vista della prossima. L’unico elemento che non convince pienamente i dirigenti è l’eventualità di destabilizzare la compagine B del club, che in seguito ad uno scossone del genere avrebbe bisogno di un nuovo allenatore, con tutto ciò che questo comporta in termini economici e di organizzazione.