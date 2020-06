Barcellona, Setien non ha scampo: via a fine stagione anche in caso di vittoria della Liga o della Champions League

-2 dalla vetta della Liga occupata dai rivali del Real Madrid. Il pari contro il Celta Vigo ha bloccato, ancora una volta, il cammino in campionato del Barcellona causando non pochi malumori. Se da una parte Messi sembra insofferente nei confronti del proprio allenatore e dei suoi collaboratori, dall’altra anche la società sembra aver delineato il futuro di mister Setien.

Barcellona: Setien out anche in caso di successo

Il tecnico non ha mai veramente convinto per qualità del gioco e risultati, non all’altezza della rosa che gli è stata messa a disposizione a gennaio, quando è stato chiamato in sostituzione dell’esonerato Ernesto Valverde. Ecco perché secondo quanto riporta Goal, al termine della stagione, nonostante un contratto firmato fino al 2022, Quique Setien dirà addio al Barcellona. Né la vittoria della Liga, né quella della Champions League possono cambiare i piano dei dirigenti. Troppe le perplessità sulla scarsa qualità del gioco di Messi e compagni e un feeling mai veramente nato con la piazza. Pronto, come noto, il successore, che sarà senza ombra di dubbio Xavi che di recente ha spiegato per la prima volta quale sarà il suo futuro… proprio a tinte blaugrana.