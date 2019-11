Barcellona, sfogo di Vidal: “Se sentirò di non essere più importante, troverò una soluzione”

Solo 13 presenze con il Barcellona in questa stagione (9 nella Liga e 4 in Champions League) per Arturo Vidal, che non si è detto particolarmente contento per lo scarso minutaggio acquisito fino a questo momento. “Mi piacerebbe restare in blaugrana per sempre, però devo essere obiettivo e vivere alla giornata – ha detto il centrocampista cileno all’emittente Tv3 -. Se a dicembre o al termine della stagione sentirò di non essere più importante qui, dovrò certamente trovare una soluzione e ampliare i miei orizzonti, dove potrò essere importante”. Delle 13 partite giocate, infatti, solamente 4 da titolare per l’ex juventino, che in estate è stato nel mirino soprattutto dell’Inter. La società nerazzurra non può che essere contenta di certe dichiarazioni, perché a questo punto Vidal potrebbe davvero tornare in Italia…