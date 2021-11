Barcellona, sfortuna Ansu Fati: infortunio al bicipite femorale e lungo stop

Il numero 10 di nuovo infortunato

Tanta sfortuna in casa Barcellona dove Ansu Fati deve fare i conti con un altro infortunio. La giovane stellina, chiamata a rimpiazzare nel presente e soprattutto per il futuro Lionel Messi, si è infortunata ancora.

Il calciatore è stato sottoposto agli esami clinici del caso che hanno evidenziato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il club ha solo reso noto l'infortunio senza specificare i tempi di recupero. Per Ansu Fati potrebbe essere un problema piuttosto significativo, considerando che le prime indiscrezioni avevano anche parlato di un possibile strappo. Per il 10 blaugrana si parla comunque di almeno un mese di stop. Se tutto sarà confermato potrebbe riapparire in Champions League contro il Bayern Monaco l'8 dicembre.