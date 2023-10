Barcellona, si punta alla conferma di Joao Felix: l’indiscrezione dalla Spagna

Il Barcellona è pazzo di Joao Felix. Il portoghese, dopo una parentesi anonima in Premier League al Chelsea, ha iniziato alla grande la sua esperienza in Catalogna. In otto partite, il classe 1999 ha segnato tre gol e fornito tre assist. Per questo motivo, la dirigenza blaugrana sarebbe orientata a riscattarlo dall'Atletico Madrid e acquistarlo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Catalunya Ràdio, il Barcellona starebbe lavorando con Jorge Mendes, il procuratore del portoghese, per trovare l'accordo per lo stipendio. Una volta raggiunto, si procederà a trattare con l'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno già fissato il prezzo: per lasciare partire Joao Felix, che ha un contratto in scadenza nel 2029, serviranno non meno di 80 milioni di euro.