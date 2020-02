Barcellona, sirene inglesi per Coutinho. E spunta anche il PSG

Tutti pazzi per Coutinho. Il fantasista brasiliano è in prestito al Bayern Monaco dal Barcellona e i bavaresi non sono ancora sicuri di riscattarlo. Quello che è certo è che a 120 milioni l’affare non si farà e tal proposito il Barça aveva abbassato di 30 milioni la richiesta per il riscatto.

Tuttavia i dirigenti del club bavarese non sarebbero troppo convinti di confermare il brasiliano. Una cosa è certa. Il classe 1992 sicuramente non rischierà di rimanere senza squadra. Su di lui infatti si stanno muovendo 4 big della Premier: City, United, Tottenham e Liverpool. Gli Spurs già la scorsa estate fecero un tentativo per l’ex Inter.

PSG – Alla finestra però si sarebbe affacciato anche il PSG. Una soluzione che sicuramente piace in casa Barça anche perché secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la firma di Coutinho con i francesi libererebbe Neymar che potrebbe tornare a giocare al Camp Nou.