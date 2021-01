Barcellona, sorriso Griezmann: “Doppietta? Finalmente la palla entra. Tre punti fondamentali”

Vince il Barcellona sul campo del Granada e lo fa con un poker netto frutto delle doppiette di Lionel Messi e Antoine Griezmann. Se le due reti della Pulce non fanno rumore, lo fanno, e tanto, le marcature del francese, finalmente protagonista in maglia blaugrana, nera per l’occasione. Intervenuto ai microfoni dei media spagnoli, come riporta anche Marca, il campione del mondo con la Francia ha commentato il successo e il suo momento personale.

Gioia Griezmann: “Prima la palla non voleva entrare…”

L’attaccante francese è raggiante dopo la doppietta: “In precedenza la palla non andava mai in porta, ma ora sembra che le cose siano migliorate”, ha detto Griezmann. “Avevamo bisogno di tre punti. Dovevamo vincere e continuare a fare bene per la classifica. Adesso sono molto contento di come funziona la squadra. Sappiamo che è sempre difficile giocare a Granada, ma il Barcellona ha giocato molto bene. Ora dobbiamo vincere le prossime sfide e vedremo cosa ne verrà fuori”.

Adesso il Barcellona ha 34 punti in classifica, tre in meno del Real Madrid secondo, e ben 4 in meno dell’Atletico Madrid che, però, ha tre gare da dover ancora recuperare. La scalata è difficile ma con un Griezmann così…