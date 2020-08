Barcellona, spunta la grande tentazione Henry per la panchina

Continua a tenere banco la questione allenatore in casa Barcellona, il club catalano cambierà guida tecnica dopo la disfatta contro il Bayern Monaco, anche se le decisione era stata presa già prima del quarto di finale di Champions.

SPUNTA HENRY

Oltre al nome sempre caldo di Pochettino, per la panchina del Barcellona, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome: Thierry Henry. L’ex fuoriclasse è una vecchia conoscenza degli spagnoli, avendo giocato al Camp Nou dal 2007 al 2010, contribuendo alla vittoria della Champions League a Roma nel 2009. Henry era già stato accostato al club catalano in occasione della separazione da Valverde, prima di affidare le chiavi catalane a Setien. Adesso, il nome di Henry torna a rimbombare con prepotenza nelle mura degli spogliatoi del Barcellona e chissà che il discorso non possa tramutarsi nella soluzione ai problemi per il club di Bartomeu. Lo riporta il Daily Mail.