Barcellona, striscioni contro Laporta: “Giuda, hai ingannato Messi”

Esplode la contestazione dei tifosi del Barcellona che proseguirà al Camp Nou stasera

I tifosi del Barcellona non hanno ancora metabolizzato la partenza di Leo Messi e nelle ore precedenti al match contro la Real Sociedad sono comparsi diversi striscioni contro il presidente Joan Laporta ritenuto il responsabile dell'addio dal Barcellona del fuoriclasse argentino trasferitosi al PSG. A Laporta viene imputato di non aver fatto tutto il possibile per trattenere Messi e questo i tifosi glielo hanno fatto sapere poco prima che la palla iniziasse a rotolare al Camp Nou. Oggi sarà il primo giorno, dopo tanti mesi, che i tifosi si esprimeranno all'interno dello stadio. Circa 20.000 tifosi si recheranno al tempio del Barça per seguire in diretta il duello tra Barça e Real Sociedad.