Barcellona su Mané, il prezzo del senegalese sale “grazie” a Coutinho

Il Barcellona vuole rifarsi il look per la prossima stagione. I blaugrana stanno cercando un nuovo terminale offensivo e il profilo di Sadio Mané sembrerebbe essere quello giusto. La società guidata, per ora, da Bartomeu sarebbe fortemente interessata all’ala dei Reds, protagonista fin qui di un’altra stagione stratosferica.

Il prezzo fissato per il senegalese è di 135 milioni di sterline, ma la cifra potrebbe raggiungere i 225 milioni complessivi. La motivazione è legata ad una clausola inserita durante il trasferimento di Coutinho al Barcellona. I Reds hanno infatti imposto una “tassa” di 89 milioni ai blaugrana per qualsiasi giocatore di proprietà del Liverpool.

Questa imposta ha la durata di tre anni e durerà dunque fino al gennaio 2021. A riportarlo è il Daily Mail.