Barcellona, Suarez brucia le tappe: “I medici sorpresi dal mio recupero. Pronto al ritorno in campo…”

Si era infortunato a gennaio e la gravità del problema fisico doveva tenerlo fuori per circa quattro mesi. Luis Suarez, però, ha sorpreso se stesso e… i suoi medici. Infatti, il bomber del Barcellona sembra già essere pronto al rientro dopo un recupero eccezionale. Lo ha ammesso lo stesso attaccante blaugrana, come riporta El Observador, confidando che i dottori che lo stanno seguendo sono rimasti impressionati dalla sua forma fisica.

IN ANTICIPO – “I dottori mi hanno detto che il mio recupero sta andando oltre le aspettative e che rivedermi presto in campo è una delle possibilità più probabili in questo momento. Ecco, ora che c’è questa sosta (per il coronavirus ndr) per me è tutto cambiato. Perché avevo già l’idea di provare a tornare prima del previsto ma ora potrò tornare in campo con i compagni non appena anche la squadra tornerà a giocare. Il mio dottore mi aveva detto che stava andando davvero molto bene e mi aveva dato speranza, ma con lo stop dei campionati ora posso davvero essere in grado di tornare a giocare subito e dare una mano ai miei compagni in campo”, ha detto Suarez.