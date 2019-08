Barcellona, Suarez punzecchia Griezmann: “Deve adattarsi al nostro gioco…”

Saranno titolari entrambi e con Messi formeranno un tridente incredibile. Suarez e Griezmann devono cercare al più presto quel feeling giusto che possa portarli a fare bene per il Barcellona. Al termine della gara amichevole contro il Napoli, il bomber uruguaiano ha commentato proprio la sua forma fisica e anche l’adattamento del nuovo arrivato con la squadra.

Come riporta Mundo Deportivo, Suarez è stato molto diretto senza peli sulla lingua quasi a voler spronare il proprio compagno: “Dopo i primi minuti giocatori nella scorsa gara, questa contro il Napoli è stata la seconda partita che giocavamo insieme”, ha detto l’uruguaiano su Griezmann. “Siamo all’inizio e credo che nel corso della stagione giocheremo molto spesso insieme. Griezmann è un grande giocatore, ma ovviamente deve adattarsi a quello che è il nostro gioco, il gioco del Barcellona. Questo non è facile. Tutti i giocatori all’inizio soffrono questo. Però lui è un giocatore intelligente e spero che possa adattarsi più in fretta possibile…”. Ed infine un passaggio su Neymar: “Il ritorno al Barcellona? Dico solo che Neymar è uno dei giocatori più forti del mondo…”.

Luis Suarez a Antoine Griezmann hanno iniziato titolari contro il Napoli salvo poi lasciare il campo ad inizio ripresa, sostuiti da Rafinha e Abel Ruiz.