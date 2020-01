Barcellona, Suarez si schiera con Valverde: “Non ha colpe. Dobbiamo fare autocritica…”

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, sta con Ernesto Valverde. Dopo il ko dei blaugrana nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid sono piovute molte critiche all’indirizzo dei giocatori e, soprattutto, dell’allenatore.

Il bomber uruguaiano, però, si schiera apertamente col proprio tecnico e, come riporta la stampa spagnola, fa autocritica: “Valverde non ha colpa. Abbiamo commesso degli errori ed abbiamo avuto alcuni cali in alcuni momenti chiave della sfida”, ha spiegato Suarez. “In queste partite paghi sempre la minima disattenzione. Al termine di ogni gara, che sia vinta, persa o pareggiata, è importante fare autocritica. Dagli errori si impara sempre”.

LA STAMPA CATALANA INTANTO ACCUSA