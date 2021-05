Barcellona, svelata la maglia 2021/2022: cambia il design

Svelata la nuova maglia del Barcellona per la stagione 2021/22

Come di consueto in questo periodo, le squadre lanciano attraverso presentazioni sceniche le maglie della prossima stagione. Chi prima, chi poi, salvo essere spoilerate da siti specializzati nel raccogliere informazioni sui kit da gara dei diversi club. Come Footy Headlines, che quest’oggi ha pubblicato i leak della divisa del Barcellona 2021/2022.

Quello che si vede in foto è un design completamente nuovo rispetto alle strisce ordinarie di questa stagione. Ipotizzando lo sponsor Rakuten come linea di separazione, al di sotto bande blaugrana, al di sopra linee ancora più strette per metà della maglia, mentre per l’altra una croce che riprende al suo interno il motivo a righe. I pantaloncini, invece, più sobri nello stile, con i tipici colori del Barça a tinta unita per gamba.