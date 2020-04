Barcellona, svelata la quarta maglia per la prossima stagione: nuove strisce con i colori della Catalogna

Novità importanti per il Barcellona in vista della prossima stagione. Come anticipato da Sport, e successivamente anche da Marca, sarebbe stata svelata la divisa di Messi e compagni per la stagione 2020-2021.

La quarta maglia, ben visibile sulla prima pagina odierna del periodico spagnolo, è una vera novità. Infatti, la divisa riprenderà i colori della bandiera della Catalogna che, però, questa volta saranno mescolati con le più classiche tinte blaugrana. Nella parte davanti della maglia, ecco tre strisce, due con i colori rosso e giallo e una, quella centrale, col classico blu. Una bella novità per il Barcellona che attenderà la fine dell’emergenza coronavirus per annunciare ufficialmente la scelta della divisa.